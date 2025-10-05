PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Störenfried

Mühlhausen (ots)

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag begab sich ein 40jähriger Mann widerrechtlich in ein Mehrfamilienhaus in der Wagenstedter Straße. Nachdem dieser sich zuvor lautstark und aggressiv gegenüber Hausbewohnern zu erkennen gab, betrat er das Treppenhaus. Im Treppenhaus entnahm dieser aus einem Stromverteilerkasten alle relevanten Sicherungen, beschädigte diese gebrauchsunfähig und setzte das Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen stromlos. Danach begab er sich im Kellergeschoss in die Waschküche, um dort die stromführenden Kabel von drei Waschmaschinen durchzutrennen. Abschließend brach dieser drei Kellerverschläge auf, entwendete ein Fahrrad und entfernte sich wieder aus dem Mehrfamilienhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Der 40jährige Mann wurde am Sonntag im Rahmen einer Fahndung aufgrund eines Einbruchsdeliktes festgestellt. Dieser führte das entwendete Fahrrad mit sich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

