Polizei Hagen

POL-HA: Einsatztrupp der Polizei findet 400 gefälschte sowie unverzollte Tabakbeutel

Hagen-Mitte (ots)

Einen großen Erfolg konnte der Einsatztrupp der Hagener Polizei in der Nacht zu Freitag (04.07.2025) verzeichnen. In der Yorckstraße wurden die Polizisten Zeugen eines verbotenen Handels mit unverzolltem Tabak. Ein 68-Jähriger verkaufte einem anderen Mann eine Stange Zigaretten, die Ware hatte keine Steuerbanderole. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Beamten die Wohnung des 68-jährigen Hageners. Die Einsatzkräfte fanden sechs Müllsäcke mit insgesamt über 400 augenscheinlich gefälschten sowie unverzollten Tabakbeuteln. Die Polizisten beschlagnahmten den Fund und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Tatvorwürfe gegen den 68-Jährigen Mann: Steuerhinterziehung/Steuerhehlerei, Straftat nach dem Markengesetz, Verstoß gegen das Tabakerzeugnisgesetz. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

