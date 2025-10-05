Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen - Geldbörse aus PKW entwendet

Sondershausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht schlugen derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Wilhelm-Külz-Straße geparkten PKW Volvo XC 60 ein und entwendeten aus diesem eine Geldbörse samt Bargeld und personenbezogener Dokumente. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Aufgrund der Häufigkeit derartiger Vorfälle weist die Polizei wiederholt darauf hin, auch bei kurzfristiger Abwesenheit keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückzulassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell