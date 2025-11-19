PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.2

BAB 6 (ots)

PM Nr.1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162074

Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Autofahrer gegen 14:35 Uhr die mittlere Spur der BAB 6 und beabsichtigte im Weiteren, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das sich bereits auf der rechten Fahrspur befand, touchierte dieses und wurde über die mittlere auf die linke Fahrspur gedreht. Hierbei prallte das Auto gegen ein weiteres Fahrzeug. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde außerdem von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen. Ob Personen verletzt wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Der Verkehr wird derzeit über den Strandstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

