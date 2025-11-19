PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Kellerbrand - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz vor 18.30 Uhr, im Bereich der Mannheimer Weidenstraße, zu einer starken Rauchentwicklung im Hausgang eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurden durch die eintreffende Feuerwehr neben der Brandbekämpfung auch elf Bewohner ins Freie geleitet, davon zehn über Drehleitern. Nachdem ein Brand von Unrat im Kellerbereich als Ursache der Rauchentwicklung festgestellt wurde, konnten alle weiteren Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst überstellt, konnte aber nach kurzer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der erforderlichen Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Weidenstraße gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 18:36

    POL-MA: Kellerbrand - Pressemitteilung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in der Weidenstraße in Mannheim, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Kellerbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Kai Wimmer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:05

    POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.2

    BAB 6 (ots) - PM Nr.1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162074 Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Autofahrer gegen 14:35 Uhr die mittlere Spur der BAB 6 und beabsichtigte im Weiteren, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das sich bereits auf der rechten Fahrspur befand, touchierte dieses und wurde über die mittlere auf die linke Fahrspur gedreht. Hierbei prallte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren