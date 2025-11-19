Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Kellerbrand - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz vor 18.30 Uhr, im Bereich der Mannheimer Weidenstraße, zu einer starken Rauchentwicklung im Hausgang eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurden durch die eintreffende Feuerwehr neben der Brandbekämpfung auch elf Bewohner ins Freie geleitet, davon zehn über Drehleitern. Nachdem ein Brand von Unrat im Kellerbereich als Ursache der Rauchentwicklung festgestellt wurde, konnten alle weiteren Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst überstellt, konnte aber nach kurzer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der erforderlichen Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Weidenstraße gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

