POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Transporter, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots)

Gegen 16:09 Uhr ereignete sich in der Casterfeldstraße in Mannheim ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter. Beide waren auf der Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Transporter auf Höhe der Friedelsheimer Straße verbotswidrig einen sogenannten U-Turn durchführen. Hierbei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit der herannahenden Straßenbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam, als er den Weg der Bahn kreuzte. Der 32-jährige Fahrer des Transporters konnte durch die Rettungskräfte schnell aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer der Straßenbahn wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Erste Schätzungen gehen von einem Gesamtschaden von mindestens 50.000 aus. Die Casterfeldstraße war aufgrund der Unfallaufnahme sowie erforderlicher Reinigungsarbeiten bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt.

