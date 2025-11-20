PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/RNK - Scheunenbrand, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte des THW sowie der Rettungsdienst zu einem Brand einer Scheune in der Sinsheimer Straße aus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162233).

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr dauerte es rund drei Stunden, bis der Brand der Scheune, in der sich landwirtschaftliche Maschinen befanden, unter Kontrolle war. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise kam bei dem Brand niemand zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

