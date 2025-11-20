Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW bleibt an Überdachung hängen

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer auf das Gelände einer Tankstelle in der Spreewaldallee und blieb mit seinem Fahrzeug der Marke Renault an der Überdachung hängen. Durch die Kollision wurde neben dem LKW auch das Dach beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach der Unfallaufnahme konnte der LKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

