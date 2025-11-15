POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15.11.2025

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Mittwoch meldete ein 31-jähriger Otterndorfer gegen 17:00 Uhr, dass er im Bereich der Grünanlagen Am Großen Specken soeben von einer unbekannten Person überfallen worden sei. Das Opfer hätte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, anschließend habe die unbekannte Person sein Fahrrad entwendet und sei geflüchtet. Beschrieben wurde der Täter als: - männlich - 18 - 21 Jahre ...

