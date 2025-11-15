POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15.11.2025
Cuxhaven (ots)
Trunkenheit im Straßenverkehr
Elmlohe. Am Freitag gegen 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 52-jährigen Geestländer, der mit einem Traktor in Elmlohe unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Er pustete über 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.
