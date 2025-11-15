PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15.11.2025

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Elmlohe. Am Freitag gegen 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 52-jährigen Geestländer, der mit einem Traktor in Elmlohe unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Er pustete über 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren