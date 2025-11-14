PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mann aus Beverstedt fährt ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung zur Polizei, möchte Anzeige zu erstatten und muss sich nun selbst zweier Strafverfahren stellen

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am heutigen Freitag (14.11.2025) erschien gegen 08:30 Uhr ein 35-jähriger Beverstedter bei der Polizeistation Beverstedt, um Anzeige aufgrund einer Verleumdung gegen ihn zu erstatten.

Nach Aufnahme der Anzeige entfernte sich der Mann wieder von der Dienststelle. Den Beamten war bekannt, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darauf hatten Sie ihn auch hingewiesen. Kurze Zeit später konnte der Mann fahrend in einem PKW festgestellt werden. Er hatte das Fahrzeug augenscheinlich außerhalb des Sichtbereichs der Dienststelle geparkt. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass der PKW seit gut zwei Monaten nicht mehr versichert ist.

Der Beverstedter muss sich nun selbst wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten. Gleiches gilt für die Halterin des Fahrzeugs, die wissentlich die Fahrt des Mannes zugelassen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:00

    POL-CUX: Raub in Otterndorf - Fahrrad entwendet - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Mittwoch meldete ein 31-jähriger Otterndorfer gegen 17:00 Uhr, dass er im Bereich der Grünanlagen Am Großen Specken soeben von einer unbekannten Person überfallen worden sei. Das Opfer hätte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, anschließend habe die unbekannte Person sein Fahrrad entwendet und sei geflüchtet. Beschrieben wurde der Täter als: - männlich - 18 - 21 Jahre ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 16:36

    POL-CUX: Verstärkte Verkehrskontrollen des Polizeikommissariats Geestland

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am 10. und 11.11.2025 führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven durch. Insgesamt wurden 153 Fahrzeuge und 164 Personen kontrolliert. Neben kleineren Ordnungswidrigkeiten wurden insgesamt sieben Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren