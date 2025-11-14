Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mann aus Beverstedt fährt ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung zur Polizei, möchte Anzeige zu erstatten und muss sich nun selbst zweier Strafverfahren stellen

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am heutigen Freitag (14.11.2025) erschien gegen 08:30 Uhr ein 35-jähriger Beverstedter bei der Polizeistation Beverstedt, um Anzeige aufgrund einer Verleumdung gegen ihn zu erstatten.

Nach Aufnahme der Anzeige entfernte sich der Mann wieder von der Dienststelle. Den Beamten war bekannt, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darauf hatten Sie ihn auch hingewiesen. Kurze Zeit später konnte der Mann fahrend in einem PKW festgestellt werden. Er hatte das Fahrzeug augenscheinlich außerhalb des Sichtbereichs der Dienststelle geparkt. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass der PKW seit gut zwei Monaten nicht mehr versichert ist.

Der Beverstedter muss sich nun selbst wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten. Gleiches gilt für die Halterin des Fahrzeugs, die wissentlich die Fahrt des Mannes zugelassen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell