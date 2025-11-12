PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verstärkte Verkehrskontrollen des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am 10. und 11.11.2025 führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven durch.

Insgesamt wurden 153 Fahrzeuge und 164 Personen kontrolliert. Neben kleineren Ordnungswidrigkeiten wurden insgesamt sieben Strafverfahren eingeleitet. Zwei Personen mit Führerscheinen aus Nicht-EU-Staaten versäumten die Frist zum Umtausch ihres Führerscheines und begingen so ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein Pkw wurde ohne gültige Versicherung festgestellt. Zusätzlich wurden gegen die jeweiligen Fahrzeughalter Strafverfahren eingeleitet, weil sie ihren Pflichten nicht ordnungsgemäß nachkamen

Ein weiterer Fahrzeugführer klebte seine HU-Plakette mit einer anderen HU-Plakette über, um damit seine bereits 2024 abgelaufene Hauptuntersuchung zu verschleiern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
