Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Diebstahl auf einer Baustelle in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Zwischen Freitag, 07.11.2025 12:00 Uhr und Montag 10.11.2025 06:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf die umzäunte Baustelle der Grundschule in Otterndorf. Dabei wurde ein Bauwagen aufgebrochen und hochwertige Maschinen entwendet. Außerdem gelangten die Täter durch ein nicht ausreichend gesichertes Fenster in das Gebäude, brachen zwei Bautüren mit viel Gewalt auf und entwendeten Kabel, Werkzeuge und weitere Geräte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell