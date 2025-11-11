Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Hoher Sachschaden nach Unfall mit stehendem Pkw

Geestland / Bad Bederkesa. Montagmorgen (10.11.2025) befuhr ein 66-jähriger Mann aus Langen gegen 10:45 Uhr die Drangstedter Straße in Fahrtrichtung Drangstedt. Aus bislang unbekannten Gründen kam er mit seinem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit dem in einer Parkbucht stehenden Toyota einer 35-jährigen Frau aus Bad Bederkesa. Beide PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Dacia des Unfallverursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

++++ Zusammenstoß zweier PKW

Geestland / Langen. Gegen 16:10 kam es zum Zusammenstoß zweier PKW in der Debstedter Straße in Langen. Ein 21-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste beabsichtigte mit seinem VW Transporter nach links abzubiegen, als ihn eine 25-jährige Frau aus Bremerhaven überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 21-jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad

Cuxhaven / Altenwalde. Gegen 16:30 Uhr kam es an der Bundesstraße in Altenwalde zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Cuxhaven nahm beim links abbiegen einem entgegenkommen 16-jährigen Cuxhavener auf einem Leichtkraftrad (Simson) die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der junge Kraftradfahrer wurde mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes des 24-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

