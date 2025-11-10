PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Transport mit massiver Überladung (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Sonntag (09.11.2025) wurde ein 54-jähriger Mann aus Langenhagen auf der L135 im Bereich Dorfhagen kontrolliert. Auf seinem Fahrzeuggespann wurde ein VW Polo transportiert. Der Anhänger samt geladenem PKW überschritt jedoch die maximale Anhängelast des Zugfahrzeuges um über 40%. Dem Mann wurde die Weiterfahrt in dieser Form untersagt.

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
