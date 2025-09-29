PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Mechernich-Bleibuir (ots)

Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Neuss beschleunigte am Sonntag (28. September) gegen 12.15 Uhr am Ortsausgang. Hierbei fing sein Lenker an zu "flattern". In der Folge stürzte er zur linken Seite und rutschte ca. 30 Meter durch den links zur Fahrbahn liegenden Grünstreifen. Hierbei überschlugen sich der Motorradfahrer und das Motorrad mehrfach. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ferner gab der Motorradfahrer an, Cannabis konsumiert zu haben, weshalb er durch die Beamten in das Krankenhaus begleitet wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:16

    POL-EU: Raser in Imbissbude gestoppt - Bilanz der Schwerpunktkontrollen

    Kreis Euskirchen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Euskirchen führte am vergangenen Wochenende umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. Kontrollstellen wurden in Euskirchen, Bad Münstereifel und Kall eingerichtet. Das Ergebnis kann sich - leider - sehen lassen: 130 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt, darunter acht Fälle mit Fahrverbot. Da die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:28

    POL-EU: Sonnenschirm und Plakat angezündet - Festnahme

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, gegen 05:55 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Sonnenschirm auf der Bahnhofstr. in Euskirchen gemeldet. Kurze Zeit später wurde ein brennendes Wahlplakat entdeckt. Im Rahmen der Fahndung konnte dann ein 41jähriger Euskirchener von Polizeibeamten angetroffen werden, der als Brandleger im Verdacht steht. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:27

    POL-EU: Mehrere Alkoholfahrten festgestellt

    Mechernich (ots) - Bei Kontrollen im Kreisgebiet konnten mehrere Alkoholverstöße bei Kraftfahrzeugführern festgestellt werden. Ein 54jähriger Kradfahrer aus Brühl verlor am Samstag, 27.09.2025, gegen 18:14 Uhr, beim Anfahren von der Autobahnabfahrt Mechernich auf die B477 Rtg. Mechernich das Gleichgewicht und kippte mitsamt Krad zur Seite. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ihm wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren