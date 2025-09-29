Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Mechernich-Bleibuir (ots)

Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Neuss beschleunigte am Sonntag (28. September) gegen 12.15 Uhr am Ortsausgang. Hierbei fing sein Lenker an zu "flattern". In der Folge stürzte er zur linken Seite und rutschte ca. 30 Meter durch den links zur Fahrbahn liegenden Grünstreifen. Hierbei überschlugen sich der Motorradfahrer und das Motorrad mehrfach. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ferner gab der Motorradfahrer an, Cannabis konsumiert zu haben, weshalb er durch die Beamten in das Krankenhaus begleitet wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell