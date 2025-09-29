PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raser in Imbissbude gestoppt - Bilanz der Schwerpunktkontrollen

Kreis Euskirchen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen führte am vergangenen Wochenende umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. Kontrollstellen wurden in Euskirchen, Bad Münstereifel und Kall eingerichtet.

Das Ergebnis kann sich - leider - sehen lassen: 130 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt, darunter acht Fälle mit Fahrverbot. Da die Kontrollen außerorts stattfanden, bedeutet das: mindestens 41 km/h zu schnell. Kontrolliert wurde auf Strecken mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Negativer Spitzenreiter des Tages waren ein niederländischer Motorradfahrer in Kall sowie ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein. Beide wurden im 70er-Bereich mit satten 150 km/h gemessen. Das bedeutet für sie: 1.400 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Besonders eindrucksvoll: Der niederländische Kradfahrer glaubte offenbar, nach der Kontrolle unentdeckt zu bleiben. Doch eine Motorradstreife bewies Ausdauer und ein gutes Auge - sie entdeckte das auffällige Krad wenig später vor einer Imbissbude in Schleiden-Gemünd. Der Fahrer staunte nicht schlecht, als die Polizei ihn dort ansprach und die fällige Sicherheitsleistung einbehielt.

Neben den Kontrollstellen waren auch die beliebten Ausflugsstrecken für Motorradfahrer im Südkreis ein Schwerpunkt. Hier zeigte die Polizei durch Präsenzstreifen, dass Raserei keine gute Idee ist.

Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen - gerade auf kurvenreiche Landstraßen. Unser Ziel ist klar: Weniger Raser, weniger schwere Unfälle.

Die Polizei Euskirchen wird auch in Zukunft regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchführen. Denn: Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. Wer meint, Landstraßen mit Rennstrecken zu verwechseln, muss jedoch mit deutlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

