Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegales Rennen endet auf Fahrzeugdach

Weilerswist-Lommersum (ots)

Am Sonntag, 28. September 2025, um 00:26 Uhr, erhielt die Euskirchener Polizei mehrere Mitteilungen über einen dunklen Mercedes, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit, teils waghalsigen Fahrmanövern und ohne Licht in den Ortslagen Weilerswist-Derkum und Euskirchen-Kessenich unterwegs war. Nachdem dessen 21jähriger-Fahrer aus Gummersbach in Weilerswist-Ottenheim nach einem Fahrfehler kurz anhalten musste, bedrohte er einen anwesenden Zeugen zunächst mit einem Schlagstock und setzte seine Fahrt dann unbeirrt fort. Anschließend kam es in Weilerswist-Lommersum fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, bei welcher der Gummersbacher die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Nachfolgend stieß er gegen einen geparkten Pkw und eine Hauswand und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer und seine 18jährige Beifahrerin aus Drolshagen wurden hierbei leicht verletzt. Da sich beim Fahrer Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und sein Pkw wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennen, gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell