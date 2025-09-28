PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Alkoholfahrten festgestellt

Mechernich (ots)

Bei Kontrollen im Kreisgebiet konnten mehrere Alkoholverstöße bei Kraftfahrzeugführern festgestellt werden.

Ein 54jähriger Kradfahrer aus Brühl verlor am Samstag, 27.09.2025, gegen 18:14 Uhr, beim Anfahren von der Autobahnabfahrt Mechernich auf die B477 Rtg. Mechernich das Gleichgewicht und kippte mitsamt Krad zur Seite. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw-Fahrer gemeldet, der in Mechernich-Firmenich auf der B266 in Schlangenlinien unterwegs war. Der 52jährige Fahrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte angehalten und überprüft werden. Eine Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

