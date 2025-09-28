PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sonnenschirm und Plakat angezündet - Festnahme

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 05:55 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Sonnenschirm auf der Bahnhofstr. in Euskirchen gemeldet. Kurze Zeit später wurde ein brennendes Wahlplakat entdeckt. Im Rahmen der Fahndung konnte dann ein 41jähriger Euskirchener von Polizeibeamten angetroffen werden, der als Brandleger im Verdacht steht. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 09:27

    POL-EU: Mehrere Alkoholfahrten festgestellt

    Mechernich (ots) - Bei Kontrollen im Kreisgebiet konnten mehrere Alkoholverstöße bei Kraftfahrzeugführern festgestellt werden. Ein 54jähriger Kradfahrer aus Brühl verlor am Samstag, 27.09.2025, gegen 18:14 Uhr, beim Anfahren von der Autobahnabfahrt Mechernich auf die B477 Rtg. Mechernich das Gleichgewicht und kippte mitsamt Krad zur Seite. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ihm wurde eine ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:22

    POL-EU: Illegales Rennen endet auf Fahrzeugdach

    Weilerswist-Lommersum (ots) - Am Sonntag, 28. September 2025, um 00:26 Uhr, erhielt die Euskirchener Polizei mehrere Mitteilungen über einen dunklen Mercedes, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit, teils waghalsigen Fahrmanövern und ohne Licht in den Ortslagen Weilerswist-Derkum und Euskirchen-Kessenich unterwegs war. Nachdem dessen 21jähriger-Fahrer aus Gummersbach in Weilerswist-Ottenheim nach einem Fahrfehler ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:37

    POL-EU: Mit 24 Dosen auf der Flucht - Aggressiven Ladendieb gestoppt

    Weilerswist (ots) - Dass Energy-Drinks Flügel verleihen sollen, nahm ein 20-jähriger Rumäne am Donnerstag (25. September, 17 Uhr) offenbar wörtlich. In einem Supermarkt an der Kölner Straße entwendete er gleich 24 Dosen. Als ihn der Ladendetektiv daraufhin ansprach, reagierte der junge Mann nicht etwa einsichtig, sondern handgreiflich: Er schubste den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren