Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sonnenschirm und Plakat angezündet - Festnahme

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 05:55 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Sonnenschirm auf der Bahnhofstr. in Euskirchen gemeldet. Kurze Zeit später wurde ein brennendes Wahlplakat entdeckt. Im Rahmen der Fahndung konnte dann ein 41jähriger Euskirchener von Polizeibeamten angetroffen werden, der als Brandleger im Verdacht steht. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

