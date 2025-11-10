Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tätlicher Angriff auf Polizeikräfte durch alkoholisierten Randalierer in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstagabend (08.11.2025) wurde gegen 19:00 Uhr eine randalierende Person im Bereich des Matthias Claudius Weges in Cuxhaven gemeldet. Diese hatte zuvor unbeteiligte Personen körperlich angegangen und einen PKW beschädigt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, zeigte sich der 56-jährige Cuxhavener weiterhin sehr aggressiv. Ihm mussten daher Handfesseln angelegt werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von fast 2 Promille.

Nach Sachverhaltsaufnahme wurde dem Mann vor Ort vor Ort ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam und er sich weiterhin aggresiv verhielt musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er mehrfach die Einsatzkräfte zu treten und beleidigte diese durchgehend. Er muss sich nun wegen diverser Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell