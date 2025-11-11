Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Umzug der Wache und des Einsatz- und Streifendienstes in das neue Dienstgebäude

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Der Umzug der Polizeiinspektion Cuxhaven geht in die nächste wichtige Phase.

Ab jetzt (Dienstag 11.11.25, 13:30 Uhr) ist auch die Wache der Polizeiinspektion Cuxhaven im neuen Gebäude in der Werner-Kammann-Straße erreichbar.

Die bisherige Wache im alten Gebäude direkt nebenan wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für den Publikumsverkehr genutzt. Bürgerinnen und Bürger, die persönlichen Kontakt mit der Polizei aufnehmen möchten, werden gebeten, sich ab sofort direkt zum Haupteingang des neuen Gebäudes zu begeben (Foto). Die Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail bleibt unverändert. Da der Umzug noch immer nicht komplett abgeschlossen ist, kann es dennoch weiterhin zu Einschränkungen bei der telefonischen und persönlichen Erreichbarkeit kommen.

Im Notfall bitte wie bisher die 110 wählen.

