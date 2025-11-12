Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Bülkau. Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 09:10 Uhr auf der Straße Süderende zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Cadenberge befuhr die Straße in Fahrtrichtung Odisheim, als er nach einer Linkskurve ins Schleudern gerät. Er verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 36-jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden am Fahrzeug.

