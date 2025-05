Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl/Sexualstraftäter in Reisebus gefasst

Schwarzbach (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag (16. Mai) einen bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Walserberg verhaftet. Gegen den 41-jährigen lag ein Unterbringungsbefehl sowie ein Einreiseverbot vor.

Durch Beamte der Bundespolizei wurden am Freitag in den frühen Morgenstunden die Insassen eines Reisebusses mit bulgarischer Zulassung auf der BAB 8 einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Reisenden stellten die Beamten fest, dass gegen einen 41-jährigen Bulgaren ein Haftbefehl vorlag. Auf Grundlage des Urteils des Landgerichts Berlin aus dem Jahr 2020 wurde der Bulgare wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit Raub und vorsätzlicher Körperverletzung sowie sexueller Belästigung zu 3 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem er diese teilweise verbüßt hatte, wurde der 41-jährige in sein Heimatland, an die Republik Bulgarien, ausgeliefert. Infolgedessen wurde dem Straftäter durch das Landesamt für Einwanderung der Hauptstadt das Recht auf Einreise und Aufenthalt in das Bundesgebiet bis zum Jahr 2030 aberkannt. Aufgrund seines erneuten Einreiseversuches am heutigen Tag, muss der einschlägig Vorbestrafte seine Restfreiheitsstrafe von 426 Tagen in einer psychiatrischen Einrichtung antreten. Weiterhin machte sich der polizeibekannte Bulgare wegen der versuchten unerlaubten Einreise entgegen einer bestehenden Wiedereinreisesperre erneut strafbar.

