Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub in Otterndorf - Fahrrad entwendet - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Mittwoch meldete ein 31-jähriger Otterndorfer gegen 17:00 Uhr, dass er im Bereich der Grünanlagen Am Großen Specken soeben von einer unbekannten Person überfallen worden sei. Das Opfer hätte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, anschließend habe die unbekannte Person sein Fahrrad entwendet und sei geflüchtet. Beschrieben wurde der Täter als:

   - männlich
   - 18 - 21 Jahre alt
   - kein Bart
   - Ca. 180cm groß
   - schlank

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

