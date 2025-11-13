POL-CUX: Raub in Otterndorf - Fahrrad entwendet - Zeugenaufruf
Cuxhaven (ots)
Otterndorf. Am gestrigen Mittwoch meldete ein 31-jähriger Otterndorfer gegen 17:00 Uhr, dass er im Bereich der Grünanlagen Am Großen Specken soeben von einer unbekannten Person überfallen worden sei. Das Opfer hätte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, anschließend habe die unbekannte Person sein Fahrrad entwendet und sei geflüchtet. Beschrieben wurde der Täter als:
- männlich - 18 - 21 Jahre alt - kein Bart - Ca. 180cm groß - schlank
Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.
