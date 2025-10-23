PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt

Michelstadt (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler des Erbacher Kommissariats 34 haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag (21.10.) Kontrollen in Erbach, Michelstadt, Höchst und Bad König durchgeführt. Hierbei haben die Ordnungshüter 16 Personen sowie vier Fahrzeuge kontrolliert und im Anschluss mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

So stoppten sie gegen 16.00 Uhr in der Relystraße in Michelstadt eine 34 Jahre alte Autofahrerin. Rasch bemerkten die Beamten, dass die Frau offenbar berauscht am Steuer ihres Wagens saß. Ein Drogentest verlief anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 34-Jährige erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Im Handschuhfach des Autos lagen zugriffsbereit zwei Einhandmesser. Die Ordnungshüter erstatten in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 36 Jahre alten Mitfahrer der Frau.

Im Kutschenweg in Michelstadt nahmen die Ordnungshüter gegen 16.40 Uhr einen 19-Jährigen genauer unter die Lupe. Er hatte rund 50 Gramm Haschisch dabei. Zudem ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf illegalen Handel mit dem von der Polizei anschließend beschlagnahmten Haschisch. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:32

    POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Drogerie/Unbekannte zerstören Tür mit Kanaldeckel

    Heppenheim (ots) - Durch das Zerstören der Eingangstür mit einem Kanaldeckel drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.10.), gegen 2.20 Uhr, in eine Drogerie in der Lehrstraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend Drogerieartikel und Parfüm mitgehen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 in Heppenheim unter ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:25

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben am Mittwoch (22.10.), gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts sowie Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, sechs Lokale im Stadtgebiet kontrolliert. Von den überprüften Lokalitäten bleiben drei ohne Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurden von den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren