Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt

Michelstadt (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler des Erbacher Kommissariats 34 haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag (21.10.) Kontrollen in Erbach, Michelstadt, Höchst und Bad König durchgeführt. Hierbei haben die Ordnungshüter 16 Personen sowie vier Fahrzeuge kontrolliert und im Anschluss mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

So stoppten sie gegen 16.00 Uhr in der Relystraße in Michelstadt eine 34 Jahre alte Autofahrerin. Rasch bemerkten die Beamten, dass die Frau offenbar berauscht am Steuer ihres Wagens saß. Ein Drogentest verlief anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 34-Jährige erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Im Handschuhfach des Autos lagen zugriffsbereit zwei Einhandmesser. Die Ordnungshüter erstatten in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 36 Jahre alten Mitfahrer der Frau.

Im Kutschenweg in Michelstadt nahmen die Ordnungshüter gegen 16.40 Uhr einen 19-Jährigen genauer unter die Lupe. Er hatte rund 50 Gramm Haschisch dabei. Zudem ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf illegalen Handel mit dem von der Polizei anschließend beschlagnahmten Haschisch. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG).

