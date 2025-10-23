Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizeistation vorübergehend nicht erreichbar - In dringenden Fällen Notruf 110 wählen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf ist am Donnerstag (23.10.) aufgrund von Wartungsarbeiten telefonisch über die übliche Telefonnummer 06105/4006-0 vorübergehend nicht erreichbar. In dringenden Fällen wird darum gebeten, den Notruf 110 zu wählen.

Die Polizei informiert darüber, sobald die Polizeistation wieder telefonisch zu erreichen ist. Wir bitten um Verständnis.

