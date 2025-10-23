POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizeistation vorübergehend nicht erreichbar - In dringenden Fällen Notruf 110 wählen
Mörfelden-Walldorf (ots)
Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf ist am Donnerstag (23.10.) aufgrund von Wartungsarbeiten telefonisch über die übliche Telefonnummer 06105/4006-0 vorübergehend nicht erreichbar. In dringenden Fällen wird darum gebeten, den Notruf 110 zu wählen.
Die Polizei informiert darüber, sobald die Polizeistation wieder telefonisch zu erreichen ist. Wir bitten um Verständnis.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell