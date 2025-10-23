Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Blitz für Kids" - 55 "Sachen zu schnell

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Blitz für Kids" führten Beamte der Verkehrsinpektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (22.10.), von 12.25 Uhr bis 13.30, in der Varkausstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Maximal erlaubt sind dort 50 km/h.

Von 79 angemessenen Fahrzeugen waren vier Fahrzeuge zu schnell. Drei der Fahrer waren mit mehr als 16 km/h zu flott unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 105 km/h. Er muss nun mit 560 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Zusätzlich wurde von der Polizei eine Mängelanzeige wegen technischer Veränderung am Fahrwerk eines Autos ausgestellt. Neun ebenfalls kontrollierte E-Scooter-Fahrer konnten ohne Beanstandungen weiterfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell