PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Drogerie/Unbekannte zerstören Tür mit Kanaldeckel

Heppenheim (ots)

Durch das Zerstören der Eingangstür mit einem Kanaldeckel drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.10.), gegen 2.20 Uhr, in eine Drogerie in der Lehrstraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend Drogerieartikel und Parfüm mitgehen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:25

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben am Mittwoch (22.10.), gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts sowie Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, sechs Lokale im Stadtgebiet kontrolliert. Von den überprüften Lokalitäten bleiben drei ohne Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurden von den ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:59

    POL-DA: Rüsselsheim: "Blitz für Kids" - 55 "Sachen zu schnell

    Rüsselsheim (ots) - Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Blitz für Kids" führten Beamte der Verkehrsinpektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (22.10.), von 12.25 Uhr bis 13.30, in der Varkausstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Maximal erlaubt sind dort 50 km/h. Von 79 angemessenen Fahrzeugen waren vier Fahrzeuge zu schnell. Drei der Fahrer waren mit mehr als 16 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren