POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Drogerie/Unbekannte zerstören Tür mit Kanaldeckel
Heppenheim (ots)
Durch das Zerstören der Eingangstür mit einem Kanaldeckel drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.10.), gegen 2.20 Uhr, in eine Drogerie in der Lehrstraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend Drogerieartikel und Parfüm mitgehen.
Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell