Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben am Mittwoch (22.10.), gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts sowie Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, sechs Lokale im Stadtgebiet kontrolliert.

Von den überprüften Lokalitäten bleiben drei ohne Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurden von den Ordnungshütern insgesamt sechs illegale Tischspielautomaten sichergestellt. Hier drohen Bußgelder von mehreren zehntausend Euro. Die Beamten leiteten zudem acht Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, bei denen auf die Betreiber nun mehrere tausend Euro Bußgelder zukommen dürften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell