Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.55 Uhr, befuhr der 49-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger in Rudolstadt die Herbert-Stauch Straße aus Richtung Saalfeld kommend. An der Ankerwerkskreuzung bremste der vor ihm fahrende Kleintransporter ab, dies beachtete der LKW Fahrer zu spät und fuhr auf. Zwei Mitfahrer aus dem Transporter zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

