Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohen Sachschäden - Verkehrsunfallflüchtige in Stinstedt ermittelt

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) kam es im gesamten Landkreis erneut zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden und/oder hohe Sachschäden entstanden.

Loxstedt. Gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 41-jährige Frau aus Walsrode wollte hierbei mit ihrem PKW nach links auf die Autobahn fahren und übersah dabei den entgegenkommenden PKW eines 56-jährigen Loxstedters. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurden beide Personen leicht verletzt, die PKW mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 15.000 Euro.

Schiffdorf. Gegen 17:00 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau aus Loxstedt mit ihrem PKW unberechtigt in den abgesperrten Baustellenbereich der Bundesstraße 71 im Bereich Stinstedt. Anschließend wendete Sie und stieß mit ihrem PKW dabei gegen einen abgestellten PKW. Hierbei entstanden hohe Sachschäden an beiden PKW in einer geschätzten Höhe von 8.500 Euro. Anschließend setzte Sie ihre Fahrt unerlaubt fort. Dank Zeugenhinweisen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden. Sie muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Stotel. Gegen 17:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 135 im Bereich Stotel zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 81-jähriger Loxstedter übersah hierbei mit seinem PKW zu spät, dass ein vor ihm fahrender, 26-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck mit seinem Motorrad verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Otterndorf. Gegen 22:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 73 zwischen Otterndorf und Belum zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Cuxhavener kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn, streifte mehrere Bäume und kam in einem Graben zum Stehen. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell