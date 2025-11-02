Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung am Busbahnhof Arnsberg-Neheim, Goethestraße 14

Arnsberg (ots)

Nach verbalen Unstimmigkeiten verabredeten sich am 01.11.2025, 16:08 Uhr, zwei männliche Personen zu einem klärenden Treffen am Busbahnhof Neheim. Während eine 22-jährige Person allein vor Ort wartete, erschien die andere 17 Jahre alte Person mit zwei weiteren Personen. Die Personengruppe schlug auf den Einzelnen ein, besprühte die Person mit Pfefferspray und bedrohte ihn. Der 22-jährige wurde leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war die Lage ruhig. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte alle Beteiligten des Vorfalls ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Platzverweise wurden ausgesprochen.

