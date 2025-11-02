PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung am Busbahnhof Arnsberg-Neheim, Goethestraße 14

Arnsberg (ots)

Nach verbalen Unstimmigkeiten verabredeten sich am 01.11.2025, 16:08 Uhr, zwei männliche Personen zu einem klärenden Treffen am Busbahnhof Neheim. Während eine 22-jährige Person allein vor Ort wartete, erschien die andere 17 Jahre alte Person mit zwei weiteren Personen. Die Personengruppe schlug auf den Einzelnen ein, besprühte die Person mit Pfefferspray und bedrohte ihn. Der 22-jährige wurde leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war die Lage ruhig. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte alle Beteiligten des Vorfalls ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Platzverweise wurden ausgesprochen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 08:58

    POL-HSK: Einem Rehwild ausgewichen, verunfallt und verletzt

    Meschede (ots) - Der 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw befuhr am Samstag, 01.11.2025, gegen 20:35 Uhr die B 55 aus Warstein kommend in Fahrtrichtung Meschede. Beim Befahren einer abschüssigen Linkskurve überquerte ein Reh die Fahrbahn. Während des Versuchs, dem Wildtier auszuweichen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, drehte sich ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:39

    POL-HSK: Räuberischer Diebstahl eines E-Scooters

    Brilon (ots) - Am 31.10.2025, gegen 20:10 Uhr, wurde dem 42-jährigen Geschädigten durch einen ihm namentlich bekannten Täter mit 3 weiteren unbekannten Personen sein E-Scooter entwendet. Der 42 Jährige lief den Personen hinterher. Dabei trat ihn der namentlich bekannte Täter in sein Gesicht. Hierbei erlitt er eine Platzwunde und verblieb leichtverletzt. Der E-Scooter konnte wenig später aufgefunden werden. Die ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:30

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Brilon (ots) - Am 31.10.2025, 16:55 Uhr, bog ein 70-jähriger Kradfahrer in Brilon, in den Nehdener Weg ein. Im Bereich einer Rechtskurve bremste er zu stark ab und rutschte mit dem Vorderrad weg. Dabei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich leicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren