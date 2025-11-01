Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots)

Am 31.10.2025, 16:55 Uhr, bog ein 70-jähriger Kradfahrer in Brilon, in den Nehdener Weg ein. Im Bereich einer Rechtskurve bremste er zu stark ab und rutschte mit dem Vorderrad weg. Dabei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich leicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

