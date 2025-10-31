Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 9-jähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren

Sundern (ots)

Leicht verletzt ist der Junge aus Sundern in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Fahrrad die Straße überquert hat, als ihn das Auto erfasst hat. Der Unfall hat sich auf der Silmecke im Bereich einer Ampel zugetragen. Wie es dort zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Der 21-jährige Autofahrer aus Hamburg wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell