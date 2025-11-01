Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Räuberischer Diebstahl eines E-Scooters
Brilon (ots)
Am 31.10.2025, gegen 20:10 Uhr, wurde dem 42-jährigen Geschädigten durch einen ihm namentlich bekannten Täter mit 3 weiteren unbekannten Personen sein E-Scooter entwendet. Der 42 Jährige lief den Personen hinterher. Dabei trat ihn der namentlich bekannte Täter in sein Gesicht. Hierbei erlitt er eine Platzwunde und verblieb leichtverletzt. Der E-Scooter konnte wenig später aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
