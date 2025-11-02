Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einem Rehwild ausgewichen, verunfallt und verletzt

Meschede (ots)

Der 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw befuhr am Samstag, 01.11.2025, gegen 20:35 Uhr die B 55 aus Warstein kommend in Fahrtrichtung Meschede. Beim Befahren einer abschüssigen Linkskurve überquerte ein Reh die Fahrbahn. Während des Versuchs, dem Wildtier auszuweichen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, drehte sich mehrfach mit dem Pkw und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zu einer Kollision zwischen dem Reh und dem Pkw kam es nicht. Das Tier lief nach Querung der B 55 wieder in den Wald.

