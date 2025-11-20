Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit unter Hundebesitzern eskaliert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag ging ein 56-Jähriger mit seinem Hund im Bereich des Seewegs spazieren. Dort wo der Seeweg die Rheinstraße kreuzt und die Rheinstraße dann zur Straße In der Sackpfeife wird, wollte er seinen Hund anleinen. Dieser witterte jedoch einen anderen Hund und rannte auf diesen zu. Die beiden Hunde gingen aufeinander los und die jeweiligen Hundebesitzer trennten ihre Tiere. Als sich die Lage gegen 12:30 Uhr zwischen den Tieren beruhigt hatte, gerieten die Menschen in Streit. Nach aktuellem Ermittlungsstand eskalierte dieser, als der bislang unbekannte Hundebesitzer den 56-Jährigen beleidigte und mit einem gefüllten Hundekotbeutel bewarf. Die Fäkalien trafen den 56-Jährigen an der Jacke und an der Mütze. Als Reaktion nahm er seine Mütze ab und streifte den Kot am Unbekannten ab. Dieser ließ sich das so nicht gefallen und schlug mit der linken Faust zur Seite aus. Dabei traf er den 56-Jährigen im Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nach der Attacke trennten sich die Wege der Streitenden.

Der Unbekannte wird als ungefähr 200 cm groß und 50-55 Jahre alt beschrieben. Er humpelt, hatte helles kurzes Haar und ein rundes Gesicht. Er trug eine braune Jacke und hatte einen Hund mit rötlichem Fell bei sich.

Der Polizeiposten Heddesheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heddesheim unter der Telefonnummer 06203/ 41443 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

