Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr verursachte eine noch unbekannte Person in der Käfertaler Straße einen Unfall und flüchtete anschließend. Die oder der Unbekannte soll beim Ausparken mit einem weißen Dacia gegen eine Gabionenmauer gefahren sein und diese stark beschädigt haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Da die Fahrerin oder der Fahrer noch nicht ermittelt wurde, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

