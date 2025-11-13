PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rennradfahrer bei Unfall in Harpstedt schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt ist am Donnerstag, 13. November 2025, gegen 11:00 Uhr, ein Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Der 54-jährige Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit auf der Dünsener Straße in Richtung Ortskern von Harpstedt unterwegs und wollte nach rechts in die Delmenhorster Landstraße abbiegen. Aus Richtung Harpstedt kam ihm ein 79-jähriger Delmenhorster mit einem SUV entgegen, der den Radfahrer übersah und nach links in Richtung Groß Ippener abbog.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, durch die der 54-Jährige zu Fall kam. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Angaben zum entstandenen Sachschaden waren noch nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

