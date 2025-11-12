Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B212 in Nordenham sind am Mittwoch, 12. November 2025, gegen 07:45 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 26-jährige Frau aus Ovelgönne die Bundesstraße in Richtung Blexen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockte der Verkehr an der Ampelkreuzung zur Großensieler Straße, weshalb sie bereits rund 300 Meter vor der Einmündung halten musste. Hinter ihr bremste ein 33-jähriger Mann aus Bremerhaven seinen Kleintransporter ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 25-jähriger Mann - ebenfalls aus Bremerhaven - reagierte zu spät und prallte mit seinem SUV gegen das Heck vom Kleintransporter, der dadurch gegen den Kleinwagen geschoben wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten sowohl der Fahrer des Kleintransporters als auch die Frau aus Ovelgönne leichte Verletzungen. Der SUV und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Auf der B212 kam es im Bereich der Unfallstelle bis 09:00 Uhr zu Behinderungen.

