Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades
Delmenhorst (ots)
Die Polizei hat Anfang November hat ein Klappfahrrad in Wildeshausen sichergestellt und konnte die oder den rechtmäßigen Eigentümer/-in bislang nicht ausfindig machen.
Bei dem Klapprad mit Motorunterstützung handelt es sich um ein
- Hersteller: Fafrees - Modell: F20 - Rahmenfarbe: rot
Das Rad stand ungesichert vor dem Kindergarten "Sternschnuppe" in der Straße "Heidloge" und könnte bei der Polizei Wildeshausen abgeholt werden. Wer sein Fahrrad erkennt oder Hinweise zur/zum Eigentümer/-in geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell