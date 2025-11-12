Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Die Polizei hat Anfang November hat ein Klappfahrrad in Wildeshausen sichergestellt und konnte die oder den rechtmäßigen Eigentümer/-in bislang nicht ausfindig machen.

Bei dem Klapprad mit Motorunterstützung handelt es sich um ein

- Hersteller: Fafrees - Modell: F20 - Rahmenfarbe: rot

Das Rad stand ungesichert vor dem Kindergarten "Sternschnuppe" in der Straße "Heidloge" und könnte bei der Polizei Wildeshausen abgeholt werden. Wer sein Fahrrad erkennt oder Hinweise zur/zum Eigentümer/-in geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell