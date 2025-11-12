Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach seitlichem Zusammenstoß zweier Autos an der Anschlussstelle Brinkum gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach dem seitlichen Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 1 in Stuhr sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 11. November 2025, gegen 10:25 Uhr, befuhr eine 75-jährige Frau aus Groß Ippener mit einem SUV die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Als sie diese an der Anschlussstelle Brinkum verlassen wollte und auf den Verzögerungsstreifen wechselte, kollidierte sie mit dem Ford eines 55-Jährigen aus Delmenhorst. Die beiden Autos blieben fahrbereit, es entstanden aber trotzdem Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell