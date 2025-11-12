PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erfolgreiche Suche nach einer vermissten Frau in Elsfleth +++ Polizeihubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 12. November 2025, ist in Elsfleth eine vermisste Frau gesucht worden. Sie wurde durch den Einsatz des Polizeihubschraubers gefunden.

Der Ehemann der 83-jährigen Frau aus Oberhammelwarden stellte gegen 02:00 Uhr fest, dass seine Ehefrau nicht mehr neben ihm lag, obwohl man gemeinsam zu Bett gegangen war. Nachdem er sie auch im Haus nicht finden konnte, wurde die Polizei verständigt. Die Suche wurde in der Folge auf das Grundstück, das Wohngebiet und nahe Kanäle, Teiche und auch die Weser ausgeweitet. Gegen 03:30 Uhr lokalisierte die Besatzung des zwischenzeitlich angeforderten Polizeihubschraubers eine Person am Weserstrand in Oberhammelwarden und lotste die suchenden Einsatzkräfte am Boden zum Fundort.

Es handelte sich um die vermisste, nur leicht bekleidete und stark unterkühlte 83-Jährige, die in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:14

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 09:10 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Nordenhamer mit einem Opel die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung zum Helgoländer Damm wechselte er auf die rechte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:25

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Unfall in Nordenham verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 15:50 Uhr, ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit war eine 31-jährige Frau aus Nordenham mit einem Kleinwagen auf der Lange Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe des Ärztehauses Einswarden/Blexen bog sie nach links auf einen Parkplatz ab ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:55

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Ganderkesee wurden am Dienstag, 11. November 2025, gegen 07:50 Uhr, drei Personen verletzt. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kinder. Zur Unfallzeit wollte eine 27-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Kleinwagen aus der Straße "Lange Wand" auf die Mühlenstraße einfahren. Dabei missachtete sie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren