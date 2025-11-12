Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erfolgreiche Suche nach einer vermissten Frau in Elsfleth +++ Polizeihubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 12. November 2025, ist in Elsfleth eine vermisste Frau gesucht worden. Sie wurde durch den Einsatz des Polizeihubschraubers gefunden.

Der Ehemann der 83-jährigen Frau aus Oberhammelwarden stellte gegen 02:00 Uhr fest, dass seine Ehefrau nicht mehr neben ihm lag, obwohl man gemeinsam zu Bett gegangen war. Nachdem er sie auch im Haus nicht finden konnte, wurde die Polizei verständigt. Die Suche wurde in der Folge auf das Grundstück, das Wohngebiet und nahe Kanäle, Teiche und auch die Weser ausgeweitet. Gegen 03:30 Uhr lokalisierte die Besatzung des zwischenzeitlich angeforderten Polizeihubschraubers eine Person am Weserstrand in Oberhammelwarden und lotste die suchenden Einsatzkräfte am Boden zum Fundort.

Es handelte sich um die vermisste, nur leicht bekleidete und stark unterkühlte 83-Jährige, die in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

