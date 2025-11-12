PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 09:10 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Nordenhamer mit einem Opel die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung zum Helgoländer Damm wechselte er auf die rechte Spur, um an einem Linksabbieger vorbeifahren zu können. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 81-Jährigen aus Nordenham und kollidierte seitlich mit dessen Kleinwagen. Der 81-Jährige kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Durch den Aufprall erlitt der 81-Jährige Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Kleinwagen entstanden erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:25

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Unfall in Nordenham verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 15:50 Uhr, ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit war eine 31-jährige Frau aus Nordenham mit einem Kleinwagen auf der Lange Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe des Ärztehauses Einswarden/Blexen bog sie nach links auf einen Parkplatz ab ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:55

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Ganderkesee wurden am Dienstag, 11. November 2025, gegen 07:50 Uhr, drei Personen verletzt. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kinder. Zur Unfallzeit wollte eine 27-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Kleinwagen aus der Straße "Lange Wand" auf die Mühlenstraße einfahren. Dabei missachtete sie die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:55

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Parkplatz-Unfall in Ganderkesee schwer verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ganderkesee ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 11:00 Uhr, eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 69-jährige Frau aus Ganderkesee den Parkplatz in der Raiffeisenstraße mit einem Kleinwagen. Beim Abbiegen auf dem Parkplatz erfasste sie eine 74-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren