POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 09:10 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Nordenhamer mit einem Opel die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung zum Helgoländer Damm wechselte er auf die rechte Spur, um an einem Linksabbieger vorbeifahren zu können. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 81-Jährigen aus Nordenham und kollidierte seitlich mit dessen Kleinwagen. Der 81-Jährige kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Durch den Aufprall erlitt der 81-Jährige Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Kleinwagen entstanden erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

