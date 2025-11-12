Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wardenburg +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. November 2025, hat ein Autofahrer einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht.

Der 30-jährige Mann aus Hatten war gegen 13:30 Uhr mit einem Kleinwagen auf der Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle in Charlottendorf erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger aus dem Ammerland nach links abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr zunächst halten musste. Der 30-Jährige fuhr mit dem Kleinwagen auf das Heck vom Ford auf und verursachte so Schäden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. Der 57-jährige Ammerländer klagte nach dem Aufprall über Schmerzen im Oberkörper, wollte sich aber eigenständig in medizinische Behandlung begeben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme händigte der 30-Jährige einen ungültigen Führerschein aus. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

