POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher Fußgänger von Sattelzug erfasst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Wahrscheinlich nur leichte Verletzungen hat ein 14-jähriger Fußgänger am Mittwoch, 12. November 2025, 07:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten.

Der junge Delmenhorster befand sich auf dem Gehweg der Düsternortstraße und wollte die Cramerstraße zu Fuß überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn in Richtung Bismarckstraße wurde er von einem Sattelzug erfasst, der von einem 60-jährigen Mann aus Hude in Richtung Stadtmitte gefahren wurde. Ersthelfer setzten umgehend den Notruf ab und kümmerten sich um den verletzten, aber durchgängig ansprechbaren 14-Jährigen. Er wurde zur weiteren Versorgung seiner wahrscheinlich nur leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Schaltung der Ampelanlage an der Kreuzung machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

