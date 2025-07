Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250722 - 0739 Frankfurt-Niederrad: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

Messerangriff in Frankfurt-Niederrad - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

(bo) In der Nacht von Samstag (19. Juli 2025) auf Sonntag (20. Juli 2025) kam es in Frankfurt-Niederrad zu einer Messerattacke eines 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf seinen 31-jährigen Bekannten. Der Tatverdächtige konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung festgenommen werden. Er befindet sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konsumierten der Geschädigte und der Tatverdächtige zusammen in Frankfurt-Bornheim Alkohol, wobei es zu Streitigkeiten gekommen sein soll und sie schließlich getrennt voneinander nach Hause gingen. Der Tatverdächtige soll kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Opfers am Haardtwaldplatz in Frankfurt-Niederrad erschienen sein, wo es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Im Rahmen dieses Streites soll der 31-Jährige ein Küchenmesser an sich genommen und den Geschädigten damit verletzt haben, der mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und bereits wieder entlassen werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell