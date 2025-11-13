PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Autofahrerin bei Unfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Donnerstag, 13. November 2025, gegen 07:40 Uhr, in Berne von einer Straße abgekommen. Sie hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen.

Die 20-jährige Frau au Hude war zur Unfallzeit mit einem VW auf der Feldmarkstraße in Richtung Berne unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund von Ablenkung kam sie auf gerader Strecke mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

An der Front ihres Fahrzeugs entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die 20-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

