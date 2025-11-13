Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Diebstählen an/aus Fahrzeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem es in der Nacht zu Mittwoch, 12. November 2025, in Delmenhorst zu Diebstählen an und aus Autos gekommen ist.

Im Ter-Berg-Ring haben Unbekannte die Scheibe eines geparkten BMW eingeschlagen und sich so Zutritt zur Fahrgastzelle verschafft. Entwendet wurde aus dem Innenraum aber nichts. In der nicht weit entfernten Straße "Zur Senke" waren zwei Pkw des Herstellers BMW von Diebstählen betroffen. An einem Modell wurden die Gläser der Außenspiegel entwendet, aus dem zweiten Auto wurde die Elektronik im Bereich der Mittelkonsole ausgebaut und gestohlen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.

In der Straße "Zur Senke" konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 02:00 und 02:30 Uhr eingegrenzt werden. Hier entfernten sich zwei tatverdächtige Personen mit Fahrrädern vom Tatort. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell