Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drängelnder Autofahrer wird rabiat

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein eiliger und rücksichtsloser Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag in Eppelheim gegenüber einem 62-jährigen Mann rabiat.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Audi in der Erzbergerstraße unterwegs und fuhr einem voranfahrenden 63-jährigen VW-Fahrer mehrfach knapp hinten auf. Zudem versuchte er mehrmals, den VW zu überholen. Letztendlich fuhr der 53-jährige dem VW hinten auf. Der 62-Jährige stieg aus und forderte den Audi-Fahrer auf, anzuhalten und auf die Polizei zu warten, damit der Unfall aufgenommen werden kann. Um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen, stellte sich der Fahrer des VW vor den Audi. Dessen Fahrer fuhr dennoch los und erfasste den 62-Jährigen am Bein. Anschließend fuhr er zunächst davon, kehrte jedoch nach einigen Minuten wieder zur Unfallstelle zurück. Er zeigte sich bezüglich des Unfalls und seines Verhaltens vollkommen uneinsichtig.

An den Fahrzeugen war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden. Der 62-jährige Mann trug leichte Verletzungen am Knie davon.

Gegen den Fahrer des Audi wird nun wegen Unfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ermittelt.

